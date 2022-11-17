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16:27, 17 ноября 2022 года В Орел поступили 28 новых автобусов "Лиаз" На их покупку ушло 480 миллионов рублей





Трамвайно-троллейбусное предприятие уже получило 14 низкопольных автобусов. Еще столько же прибыли в областной центр и сейас проходят подготовку к выпуску. Как сообщает телеграм-канала "Телеграммы из Орла", их передадут ТТП сегодня-завтра.



Приобретены автобусы были за счет средств бюджетного инфраструктурного кредита.





Ольга СУПОНЕВА





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