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14:41, 17 ноября 2022 года Лучший центр психолого-педагогической помощи в Орле Городской образовательный центр психолого-педагогической помощи Орла признан одним из лучших в России.





Вчера стали известны результаты Всероссийского конкурса лучших практик консультирования родительского сообщества. Наш Городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи вошёл в число 15 лучших профильных организаций.



Этот профессиональный конкурс Минпросвещения РФ проводит впервые. Участие в нём принимают образовательные организации, центры психолого-медико-социальной помощи и некоммерческие организации. Всего заявлено 107 практик консультирования из 86 субъектов России. По итогам двух этапов конкурсных процедур орловский Центр стал одним из 15 лучших учреждений, которые оказывают консультации родителям в рамках мероприятий национального проекта «Образования».



Сообщает Администрация города Орла.





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