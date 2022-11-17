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17:00, 17 ноября 2022 года В Орловской области дан старт конкурсу «Лучший проект года» Региональный конкурс «Лучший проект года» ориентирован на проекты, практики и решения, реализуемые органами исполнительной власти и местного самоуправления для достижения национальных целей, направленных на улучшение качества жизни граждан.





Участниками конкурса могут стать органы власти и местного самоуправления, организации образования, культуры, здравоохранения, спорта, общественные объединения, институты развития и другие. Традиционно основная номинация – «Лучший проект года». Этого звания удостоится проект, набравший наибольшее количество рейтинговых баллов в результате экспертного обсуждения.



Прием заявок на участие продлится до 31 декабря. Процедура подачи заявок в этом году организована в онлайн-формате.



Сообщает Администрация города.





Александра Бахтина





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