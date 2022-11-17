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17:20, 17 ноября 2022 года

В Орловской области раньше срока родился 121 ребенок

17 ноября – Международный день недоношенного ребенка.


За 10 месяцев этого года в Орловской области раньше срока родился 121 ребёнок, из них 16 малышей появились на свет раньше 28 недель. Самый маленький ребенок весил всего 840 граммов.
 
В Орловской области выхаживанием недоношенных малышей занимаются отделения на базе перинатального центра НКМЦ им. З.И. Круглой.
 
Отметим, что по данным мировой статистики, каждая 10-я беременность в мире заканчивается преждевременными родами.
 
Еще 20 лет назад почти 80% малышей, рожденных с весом менее килограмма, погибали или получали глубокую инвалидность. Сегодня благодаря медицинским технологиям и современному оборудованию эту цифру удалось сократить. По данным Минздрава РФ, выживаемость недоношенных детей в России составляет 98%.
Сообщает Правительство Орловской области.



Александра Бахтина
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