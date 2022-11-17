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14:52, 17 ноября 2022 года

Премьерный выпуск нового сезона музыкального шоу «ДУЭТЫ» состоится на телеканале «Россия» 18 ноября в 21:30

Первыми испытают невероятные эмоции на масштабной сцене и попытаются угадать своего таинственного партнера по дуэту –Филипп Киркоров, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Алсу, Александр Панайотов, Влад Топалов, MIA BOYKA и Люся Чеботина.


Секрет раскроется только в тот момент, когда зеркальная стена взлетит вверх, а до этого все участники будут петь, не видя друг друга и не имея возможности угадать партнера по голосу: звук в наушниках будет специально «зашифрован»! Телезрителей ждут любимые песни, искрометный тандем ведущих Николая Баскова и Сергея Лазарева, а главное - волнующая интрига, кто же за стеной?! 

Смотрите по пятницам в 21:30 на телеканале «Россия» новый сезон музыкального гранд-шоу «ДУЭТЫ».

Выпуски шоу будут доступны на онлайн-платформе СМОТРИМ. 




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