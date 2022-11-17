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15:04, 17 ноября 2022 года

В Орле установлены зоны охраны Дворца пионеров и школьников

Губернатор Андрей Клычков подписал постановление № 704 от 11 ноября 2022 года об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Здание Дворца пионеров и школьников» (построено в 1961 году) в Орле по ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31.


Статус объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения данный объект получил ранее, а теперь в рамках постановления устанавливаются зоны охраны этого объекта.     
 
Согласно требованиям к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта запрещается:
 
- строительство объектов капитального строительства;
- установка ограждений из бетонных плит, использование в окраске ограждений ярких цветов;
- организация размещения и направления стоков ливневых, талых и загрязненных вод в сторону территорий объекта культурного наследия;
- размещение взрывоопасных и пожароопасных объектов;
- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия;

Сообщает Правительство Орловской области.



Александра Бахтина
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