В Орле установлены зоны охраны Дворца пионеров и школьников

Губернатор Андрей Клычков подписал постановление № 704 от 11 ноября 2022 года об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Здание Дворца пионеров и школьников» (построено в 1961 году) в Орле по ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31.

Статус объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения данный объект получил ранее, а теперь в рамках постановления устанавливаются зоны охраны этого объекта.

Согласно требованиям к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта запрещается: