В Орле установлены зоны охраны Дворца пионеров и школьников

Статус объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения данный объект получил ранее, а теперь в рамках постановления устанавливаются зоны охраны этого объекта.
Согласно требованиям к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта запрещается:
- строительство объектов капитального строительства;
- установка ограждений из бетонных плит, использование в окраске ограждений ярких цветов;
- организация размещения и направления стоков ливневых, талых и загрязненных вод в сторону территорий объекта культурного наследия;
- размещение взрывоопасных и пожароопасных объектов;
- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия;
Сообщает Правительство Орловской области.