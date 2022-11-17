Главная » Новости



19:00, 17 ноября 2022 года В Орле обсудили уборку кладбищ 16 ноября депутаты комитета по ЖКХ рассмотрели вопрос о работе городской администрации по организации содержания мест захоронения.





На текущую дату заключены муниципальные контракты на сумму 14 млн 325 тысяч рублей, 86 тысяч рублей ушло на погашение кредиторской задолженности прошлых лет.

К содержанию кладбищ относятся следующие виды работ: уборка снега в зимний период, посыпка песком дорожек, уборка общественных туалетов, опиловка деревьев. Кроме того, в этом году была произведена обваловка территории Наугорского кладбища по требованиям Роспотребнадзора, были отсыпаны асфальтогранулятом тропинки, сообщает пресс-служба Орловского горсовета.







Александра Бахтина





Новости СМИ2