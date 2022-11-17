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20:41, 17 ноября 2022 года

С 18 ноября в 21:30 на телеканале «Россия» - премьера нового сезона музыкального шоу «ДУЭТЫ»

Главная интрига гранд-шоу, в котором участвуют самые популярные артисты страны, - кто скрывается за зеркальной стеной, кто станет для каждого участника неожиданным партнером по дуэту?


До самого последнего момента никто даже не догадывается, с кем придется петь знаменитый хит или любимую песню. Скрываться может кто угодно – артист-легенда, подающая надежды звезда, друг, родственник или даже бывшая любовь. Секрет строго соблюдается до самой премьеры, неподдельные эмоции захватывают зрителей, и голоса в дуэте звучат с особенной страстью – так поют, когда внезапно сбывается мечта: спеть вместе именно с этим таинственным исполнителем.

В новом сезоне шоу телезрителей ждут встречи с популярными певцами и актерами. И не только!  В этот раз среди участников те, кого точно не ожидаешь увидеть на сцене! Своих партнеров по дуэту  будут угадывать Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Олег Газманов, Нонна Гришаева, Алсу, Валерия, Юлианна Караулова, Родион Газманов, Наталья Королева, Александр Маршал, Татьяна Буланова, Алена Апина, Александр Буйнов, Дмитрий Колдун, Люся Чеботина, Сосо Павлиашвили, Денис Майданов, Любовь Успенская, Алика Смехова, Сергей Пенкин, Кристина Орбакайте, Тимур Родригез, Ирина Дубцова, MIA BOYKA, Дава, Зара, Стас Костюшкин, Екатерина Гусева, Алексей Глызин, Саша Савельева и другие.

Смотрите по пятницам в 21:30 на телеканале «Россия» новый сезон музыкального гранд-шоу «ДУЭТЫ».

 
 

 






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