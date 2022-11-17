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18:30, 17 ноября 2022 года В Орловской области снизилась подростковая преступность 16 ноября на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике администрация города проинформировала о снижении по итогам 9 месяцев 2022 года подростковой преступности в Орле на 40%.





Как отметил начальник управления образования Сергей Шаров, комиссии по делам несовершеннолетних в районах города проводят профилактическую работу с родителями и несовершеннолетними. Эффективной мерой профилактики оказывается работа подростков в организованных городом экологических отрядах и конечно летные смены в пришкольных лагерях.



Сообщил Орловский Городской Совет Народных Депутатов.





Александра Бахтина





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