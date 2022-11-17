Главная » Новости



19:58, 17 ноября 2022 года Орёл на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» Юные инспекторы дорожного движения из школы №11 представят Орёл на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо».





В различных этапах конкурса школьники показывали свои знания ПДД на практике. Они искали нарушителей среди пешеходов, пассажиров и велосипедистов, определяли очередность проезда перекрёстков. Оценивалось и умение детей оказать первую помощь. Роль пострадавшего в ДТП взял на себя манекен.





Вести-Орёл





Новости СМИ2