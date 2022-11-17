Орловская область выделила полмиллиарда на жилье сиротам

В 2023 году на обеспечение жильем детей-сирот на Орловщине предусмотрена рекордная сумма - 513 млн рублей.

По его словам, выделяемое финансирование в 1,6 раза превышает показатели 2021 года.

В текущем году впервые действует альтернативная форма поддержки: выдача жилищных сертификатов для приобретения лицами из числа детей-сирот в собственность жилых помещений в любом муниципальном образовании Орловской области по выбору лица, получившего указанный сертификат.

Размер выплаты по жилищному сертификату в 2022 году составляет порядка 2 млн рублей. Финансовое обеспечение производится за счет областного бюджета.

Уже предоставлено 15 жилищных сертификатов на 27,7 млн рублей.