Орловская область выделила полмиллиарда на жилье сиротам

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20:12, 17 ноября 2022 года
Орловская область выделила полмиллиарда на жилье сиротамВ 2023 году на обеспечение жильем детей-сирот на Орловщине предусмотрена рекордная сумма - 513 млн рублей.
Об этом на совещании с главами муниципальных образований сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области Григорий Шайкин.
По его словам, выделяемое финансирование в 1,6 раза превышает показатели 2021 года.
В текущем году впервые действует альтернативная форма поддержки: выдача жилищных сертификатов для приобретения лицами из числа детей-сирот в собственность жилых помещений в любом муниципальном образовании Орловской области по выбору лица, получившего указанный сертификат.
Размер выплаты по жилищному сертификату в 2022 году составляет порядка 2 млн рублей. Финансовое обеспечение производится за счет областного бюджета.
Уже предоставлено 15 жилищных сертификатов на 27,7 млн рублей.
Вести-Орёл