В Орле установлены зоны охраны дома, принадлежавшего купцам Мартыновым

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8:00, 18 ноября 2022 года
В Орле установлены зоны охраны дома, принадлежавшего купцам МартыновымСтатус объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения данный объект получил ранее.
Губернатор Андрей Клычков подписал постановление об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения "Дом жилой" XIX века, расположенного в Орле по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, д. 23. В рамках постановления устанавливаются зоны охраны этого объекта.
Согласно требованиям к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта запрещается строительство объектов капитального строительства,
установка ограждений из бетонных плит, использование в окраске ограждений ярких цветов, организация размещения и направления стоков ливневых, талых и загрязненных вод в сторону территорий объекта культурного наследия.
Александра Бахтина