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8:35, 18 ноября 2022 года Орловским школьникам рассказали, как избежать происшествий зимой В Покровской лицее сотрудники МЧС России провели занятие с учениками, на котором рассматривались вопросы безопасного поведения в зимний период.





Сотрудники МЧС России рассказали о мерах предосторожности и правилах поведения на льду водоемов, ведь подрастающему поколению необходимо знать и помнить, что лед на открытых водоемах зимой может легко превратиться из места игр и шалостей в место трагедии.



В настоящее время из-за понижения температуры на водоемах начинается процесс ледообразования. Ледостав – довольно опасное явление: первый лед наиболее тонок. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, профилактические мероприятия в регионе продолжатся.





Александра Бахтина





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