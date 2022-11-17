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16:51, 17 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Где построят новый корпус поликлиники № 1?



- До конца голосования осталось совсем немного времени, а мы уже выслушали, чемго хотят жители.



- Кто и зачем пугает орловцев фейковыми сообщениями в соцсетях? Мы отправились на заправки, чтобы узнать, растёт ли в регионе спрос на бензин после взрыва на нефтебазе.



- Акция добра и здоровья.



- Сегодня орловцам рассказали, как бросить курить.



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