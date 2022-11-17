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17:06, 17 ноября 2022 года

Танкистам в зону СВО передадут 100 пар зимних берц из Орловской области

Очередной груз весом в пять тонн отправлен на передовую.


Очередной гуманитарный груз отправлен из Орловской области в зону СВО. Посылки получат танкисты: в них вещи, которые они сами попросили передать им.

Как рассказал губернатор Андрей Клычков, на передовую груз направят уже сегодня. В него вошли  рации, наборы инструментов, техника, медикаменты, инвентарь, продукты. Вошли в него и зимние вещи: 100 пар берц, шапки, теплая одежда, спецкостюмы, термобелье и термостельки и многое другое. 


Этот ценный груз, действительно, крайне необходим танковым и ремонтным подразделениям. Все потребности ребят удовлетворены, все вещи закуплены, сформированы и уже грузятся в машину. Сегодня посылка будет отправлена на передовую, где ее очень ждут, - прокомментировал глава региона. 
 




Ольга СУПОНЕВА
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