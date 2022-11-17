Танкистам в зону СВО передадут 100 пар зимних берц из Орловской области

Очередной груз весом в пять тонн отправлен на передовую.

Очередной гуманитарный груз отправлен из Орловской области в зону СВО. Посылки получат танкисты: в них вещи, которые они сами попросили передать им.



Как

рассказал

губернатор Андрей Клычков, на передовую груз направят уже сегодня. В него вошли рации, наборы инструментов, техника, медикаменты, инвентарь, продукты. Вошли в него и зимние вещи: 100 пар берц, шапки, теплая одежда, спецкостюмы, термобелье и термостельки и многое другое.





- Этот ценный груз, действительно, крайне необходим танковым и ремонтным подразделениям. Все потребности ребят удовлетворены, все вещи закуплены, сформированы и уже грузятся в машину. Сегодня посылка будет отправлена на передовую, где ее очень ждут, - прокомментировал глава региона.

