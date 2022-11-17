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18:02, 17 ноября 2022 года

Новый глава орловского депздрава Игорь Петчин рассказал о главных задачах на посту

Первая из них - насытить систему здравоохранения кадрами.


На пост исполняющего обязанности руководителя департамента здравоохранения Орловской области Игорь Петчин заступил 4 октября. Сегодня он стал гостем программы "Контакт" на ГТР "Орел". В прямом эфире глава депздрава ответил на вопросы орловцев и рассказал о задачах, которые он ставит перед собой на сегодняшний день.

По словам Игоря Петчина, он уже успел увидеть болевые точки системы здравоохранения региона и сейчас продолжает знакомиться с медорганизациями, условиями оказания помощи.

- Одна из главных проблем - кадровый дефицит, в связи с близостью региона к Москве многие уехали. Наша перспективная задача - насытить систему здравоохранения кадрами, второе - организация специализированной помощи, - рассказал Игорь Петчин. 

Он отметил, что проблема кадрового дефицита не только в оплате труда. По словам чиновника, для первичного звена необходимо наличие эффективного медицинского оборудования, чтобы молодым специалистам было интересно работать и использовать современные методы диагностики.

Фото из архива ГТРК "Орел" 




Ольга СУПОНЕВА
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