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8:54, 18 ноября 2022 года В пятницу 18 ноября в Орле до -5 градусов и небольшой снег Северо-восточный ветер усилится до 7 м/с.





По прогнозу Росгидрометцентра, в Орле сегодня днем ожидается пасмурная погода. Температура воздуха на уровне -2..-5 градусов, ветер с северо-востока, порывы его достигнут 7 м/с.



Атмосферное давление ниже нормы: на уровне 737 мм рт ст. Будет идти небольшой снег.







Ольга СУПОНЕВА





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