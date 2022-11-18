В Орловской области дешевеют свинина и овощи

акая динамика цен связана с тем, что животноводческие предприятия расширяют свои производства, поэтому рост предложения приводит к снижению цен. Кроме того, у производителей мяса за счет хорошего урожая зерновых, роста производства комбикормов и мер государственной поддержки снижаются издержки

, - прокомментировали эксперты Орловского отделения Банка России.



Отмечается и снижение инфляции непродовольственной: замедлился рост цен на компьютеры, а телефоны подешевели.

