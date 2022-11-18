В Орловской области дешевеют свинина и овощи

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9:54, 18 ноября 2022 года
В Орловской области дешевеют свинина и овощиЗамедлился рост цен и на мясо птицы.
На спад продовольственная инфляция в Орловской области идет уже несколько месяцев. В октябре она замедлилась на 0,8 процентных пункта и составила 13,8%.
Так, притормозили с ростом ценники на мясо птицы, а свинина и овощи вообще дешевеют.
- Такая динамика цен связана с тем, что животноводческие предприятия расширяют свои производства, поэтому рост предложения приводит к снижению цен. Кроме того, у производителей мяса за счет хорошего урожая зерновых, роста производства комбикормов и мер государственной поддержки снижаются издержки, - прокомментировали эксперты Орловского отделения Банка России.
Отмечается и снижение инфляции непродовольственной: замедлился рост цен на компьютеры, а телефоны подешевели.
Ольга СУПОНЕВА