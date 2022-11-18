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10:30, 18 ноября 2022 года Подозрительные коробка и сумка напугали жителей Орла Спасатели обследовали их на присутствие взрывчатых веществ.





Несколько вызовов за сутки поступило спасателям в Орле с сообщениями об обнаружении подозрительных предметов. Жителей города насторожили брошенные вещи, сотрудники МЧС проверили нет ли там взрывчатых веществ.



Первый такой вызов поступил из Северного района 17 ноября. Возле подъезда дома по улице Металлургов жители обнаружили бесхозную коробку. Как оказалось после обследования, опасности она не представляла.



Второй раз группа выезжала на Комсомольскую, где людей насторожила женская сумка, оставленная на скамейке. Опасения бдительных орловцев не подтвердились, взырвчатки в сумке не оказалось.



Если вы обнаружили какой-то подозрительный предмет, звоните по телефону 112.





Ольга СУПОНЕВА





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