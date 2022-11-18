В Орле на мусорном полигоне бульдозер задавил человека

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11:00, 18 ноября 2022 года
В Орле на мусорном полигоне бульдозер задавил человекаВозбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В Орловской области следком завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели человека под бульдозером. Водитель спецтехники наехал на него на мусорном полигоне.
ЧП случилось летом этого года. Как рассказали корреспонденту ГТРК "Орел" в региональном следкоме, все произошло в вечернее время. Машинист, управлявший бульдозером, нарушил технику безопасности и не убедился в том, что на пути следования никого нет. Бульдозер наехал на мужчину, который в последствии умер от полученных травм в больнице.
- В настоящее время подозреваемый допрошен следователем, в отношении него и иных лиц продолжается проведение необходимых следственных и процессуальных действий, назначен комплекс судебных экспертиз, - прокомментировал официальный представитель ведомства Александр Коргин.
Ольга СУПОНЕВА