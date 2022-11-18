В Орле на мусорном полигоне бульдозер задавил человека

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В Орловской области следком завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели человека под бульдозером. Водитель спецтехники наехал на него на мусорном полигоне.



ЧП случилось летом этого года. Как рассказали корреспонденту ГТРК "Орел" в региональном следкоме, все произошло в вечернее время. Машинист, управлявший бульдозером, нарушил технику безопасности и не убедился в том, что на пути следования никого нет. Бульдозер наехал на мужчину, который в последствии умер от полученных травм в больнице.



