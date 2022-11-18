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11:30, 18 ноября 2022 года В Орле дама на "Киа" сбила работника автомойки Молодой человек с травмами госпитализирован.





ЧП случилось на Васильевской улице Орла. За рулем легковой иномарки "Киа" была сорокалетняя женщина. Она не совладала с управлением и под колесами очутился 27-летний сотрудник мойки.



- В результате наезда мужчина получил телесные повреждения, госпитализирован,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.



Всего за сутки на дорогах региона зафиксировано 15 ДТП, в них пострадали двое взрослых и двое детей.











Ольга СУПОНЕВА





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