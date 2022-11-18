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12:00, 18 ноября 2022 года В Ливенской ЦРБ планируют открыть центр онкологической помощи В дневном стационаре будут проводиться обследование, диспансерное наблюдение и химиотерапевтическое лечение больных.





Центр амбулаторной помощи расположится на базе поликлиники, его открытие запланировано на 2023 год.



Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла" , здесь будут проходить обследование и лечение пациенты с онкологией из Должанского, Ливенского, Колпнянского, Верховского, Покровского, Краснозоренского и Новодеревеньковского районов.



Поликлиника также получит дополнительное оборудование.





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