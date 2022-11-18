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12:30, 18 ноября 2022 года В Орловской области здорового питания придерживается больше мужчин, чем женщин Исследования показывают, что 13,5% представителей сильного пола в нашем регионе следят за количеством свежих овощей и фруктов в рационе.





Орловская область среди регионов ЦФО на четвертом месте рейтинга исследования по здоровому питанию.



- В Орловской области 13,5 % мужчин следят за тем, чтобы в их ежедневном рационе было не менее 400 граммов овощей и фруктов. Орловчанки в меньшей степени заинтересованы в правильном питании - только каждая десятая жительница региона потребляет достаточное количество овощей и фруктов в день, - приводит данные исследования телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



Интересно, что в целом по ЦФО напротив женщины больше следят за своим питанием. Лидеры правильного питания как среди мужчин, так и среди женщин - Тульская и Липецкая области.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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