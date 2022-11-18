С 1 декабря в Орле подорожает проезд в маршрутках, трамваях и троллейбусах

По безналу он обойдется в 22 рубля, наличными придется отдать 25 рублей за поездку

Стоимость проезда в общественном транспорте Орла вырастет с 1 декабря 2022 года на 2 рубля. Если сегодня картой орловцы платят по 20 рублей, а наличными 23, то уже через полторы недели билет будет стоить 22 и 25 рублей соответственно.



Об этом 18 ноября

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