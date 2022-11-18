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11:25, 18 ноября 2022 года

С 1 декабря в Орле подорожает проезд в маршрутках, трамваях и троллейбусах

По безналу он обойдется в 22 рубля, наличными придется отдать 25 рублей за поездку


Стоимость проезда в общественном транспорте Орла вырастет с 1 декабря 2022 года на 2 рубля. Если сегодня картой орловцы платят по 20 рублей, а наличными 23, то уже через полторы недели билет будет стоить 22 и 25 рублей соответственно.

Об этом 18 ноября сообщила городская администрация. Отмечается, что попросили увеличить оплату перевозчики, потому что расходы на транспортное обслуживание населения выросли. 

- Администрация Орла подготовила расчет по возможному повышению. Он произведен методом индексации с учетом индексов потребительских цен, устанавливаемых Министерством экономического развития России. По данным  статистики, индекс потребительских цен за 2021 год составил 109,1%, - прокомментировали грядущие изменения в администрации Орла

Отмечается, что стоимость проездных на трамваи и троллейбусы при этом не изменится. 


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