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13:00, 18 ноября 2022 года Мценские боксеры получили мастер-класс от именитого чемпиона Мастер-класс состоялся на базе мценского филиала ОГУ.





В Орловскую область пригласили экс-чемпиона мира по боксу среди профессионалов во втором среднем весе по версии WBO Дениса Инкина.Тренировку в Мценске посетили более сотни человек - юные спортсмены, родители, тренеры. Был и глава города Мценска Николай Кочетаев.



Денис Инкин показал как общие развивающие упражнения, так и особенности некоторых приемов, в том числе и из советской школы бокса. Фото участников мероприятия





Анастасия Дорохова





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