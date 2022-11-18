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13:37, 18 ноября 2022 года Средняя зарплата мужчин в Орловской области составляет 40,5 тысяч рублей Орелстат привел любопытную статистику к Международному дню мужчин, который отмечается 19 ноября





Статисты рассказали о жизни и привычках представителей сильного пола в нашем регионе.



Так, средний возраст мужчин в Орловской области составляет 39,5 лет. Больше всего на Орловщине проживает мужчин в возрасте 30-29 лет, таких больше 103 тысяч. На втором месте по численности - 86, 6 тысячи - это люди более зрелого возраста от 50 до 69 лет. Мальчиком младше 14 лет сейчас у нас 56,6 тысячи.



В городской местности живет 65 % мужского населения, в сельской - 35%. Уровень занятости составляет 62,7%, средняя зарплата при этом 40,5 тысяч рублей.

Также, по данным статистики, 63,3% представителей сильного пола не курят. Спортом занимается около 20%: организовано 3,8%, самостоятельно 15,7.



В Орелстате отмечают, что исследование проводилось по данным на 1 января 2022 года.





Ольга СУПОНЕВА





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