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14:00, 18 ноября 2022 года В Орле планируют подсветить три моста Речь идет о пешеходных переправах через Оку и Орлик.





В горсовете Орла обсудили тему освещения торопинок, ведущих к пешеходным мостам. Подсветить планируется три пешеходных переправы.



Сейчас в освещении нуждаются подходы к мосту через Оку, ведущему из парка Ботаника к озеру Светлая жизнь, через Орлик по Горького, а также к Костомаровскому мосту через Оку. Пока что поднята тема разработки проектно-сметной документации.



- Заместитель председателя городского Совета Владимир Негин рекомендовал руководству городской администрации, пока идет формирование городского бюджета на будущий год, предусмотреть средства на реализацию этих целей, - сообщает пресс-служба Орловского горсовета.





Ольга СУПОНЕВА





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