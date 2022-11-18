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12:51, 18 ноября 2022 года На выплаты классным руководителям Орловской области выделено почти 30 миллионов Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.





Увеличено финансирование на выплаты классным руководителям в Орловской области: дополнительно федеральный центр выделит почти 30 миллионов рублей.



Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Речь идет о выплатах в 2022-2023 годах. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.



Дополнительное финансирование пойдет на выплаты педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.





Ольга СУПОНЕВА





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