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17:37, 18 ноября 2022 года Орловский танцевальный коллектив "Эмоушен" представил композицию "Не бойся тишины". И в тишине - есть свой ритм, под который можно танцевать. Орловский танцевальный коллектив "Эмоушен" представил на фестивале в Татарстане композицию "Не бойся тишины". И оказались - самыми громкими среди других участников. А конкурс был масштабный - полтысячи участников! Екатерина Габова подробнее о том, как творчество объединяет и помогает в социализации.











Екатерина Габова





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