На ярмарках в Орле продолжится сбор посылок для бойцов СВО

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16:35, 18 ноября 2022 года
На ярмарках в Орле продолжится сбор посылок для бойцов СВО19 и 20 ноября вновь будут развернуты палатки, где каждый желающий сможет оставить вещи и продукты для участников спецоперации.
Точки сбора открыты будут на Приборостроительной улице и Комсомольской площади. По первому адресу можно принести передачу бойцам в субботу и воскресенье с 7 утра до 15 часов, по второму в субботу также с 7:00 до 15:00, сообщает горадминистрация.
Передать военнослужащим на передовую можно предметы личной гигиены, стельки, батарейки, носки, нижнее белье, термобелье, влажные салфетки, сигареты, мыло и продукты питания: тушенка, рыбные консервы, конфеты, сгущенка, сахар, шоколад, чай, кофе и другие продукты.
Ольга СУПОНЕВА