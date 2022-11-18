Главная » Новости



15:19, 18 ноября 2022 года В Орле открыли памятную доску Артуру Шадрину Орловец погиб при выполнении задач спецоперации.





Памятная доска в честь бойца появилась на фасаде школы №45 города Орла. Артур Шадрин учился здесь.



- Во время воинской службы он оказался в эпицентре военных действий и при выполнении своей боевой задачи проявил выдержку и бесстрашие. Он стоял за пулеметом, до последнего патрона прикрывая своих товарищей. Он показал твердость и силу духа, за что и был удостоен ордена Мужества, к нашему великому сожалению, посмертно, - отметили в администрации Орла.



Орловец погиб, выполняя боевую задачу, 21 марта 2022 года. Ему было 20 лет.



Видео: телеграм-канал администрации Орла





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2