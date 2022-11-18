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18:06, 18 ноября 2022 года В Болхове скоро откроется семейный МФЦ Пока что он работает в тестовом режиме.





Официальное открытие семейного МФЦ состоится накануне Дня матери, как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла" Здесь есть конференц-зона, оснащенная мебелью, оргтехникой и кухонным уголком.



В конференц-зале будут решаться вопросы семей, проводиться тренинги и конференции.



В Орле семейный МФЦ работает по адресу ул. Лескова, 22.





Ольга СУПОНЕВА





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