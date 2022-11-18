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17:05, 18 ноября 2022 года Паллиативное отделение Кромской ЦРБ оказывает помощь пациентам с тяжелыми болезнями Оно рассчитано на 30 мест, 22 из них уже занято.





В основном, сюда поступают пациенты в онкологией или после инсульта в тяжелом состоянии. В регионе это паллиативное отделение стало третьим.





Екатерина Габова





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