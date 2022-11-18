Главная » Новости



16:00, 18 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- На железнодорожном вокзале вспыхну пожар в одном из вагонов поезда. Как отреагировали спецслужбы Орла? Мы побывали на учениях.



- Работы идут - круглые сутки. А есть ли сон у жителей окрестных домов?



- Они танцуют - под мелодию тишины.



- В центре внимания - развитие АПК. На сельскохозяйственный семинар в Орел приехали ученые со всей страны.



- За жизнь без боли: в Кромском районе обсудили нюансы работы паллиативной службы.





СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл





Новости СМИ2