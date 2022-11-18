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16:00, 18 ноября 2022 года Орловское МЧС предупредило жителей о снегопаде со шквалистым ветром 19 ноября в регионе ожидается мокрый снег и гололедица.









По прогнозу регионального гидрометцентра, в субботу 19 ноября ночью без существенных осадков, днем сильный снег и ожидается налипание мокрого снега, гололедица на дорогах. Ветер с востока 7-12, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -3…+2 градуса.



В ведомстве орловцев просят быть бдительными в непогоду и не забывать о правилах безопасности. В МЧС жителей Орловской области предупреждают: в ближайшие сутки ожидается непогода.По прогнозу регионального гидрометцентра, в субботу 19 ноября ночью без существенных осадков, днем сильный снег и ожидается налипание мокрого снега, гололедица на дорогах. Ветер с востока 7-12, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -3…+2 градуса.В ведомстве орловцев просят быть бдительными в непогоду и не забывать о правилах безопасности.





Ольга СУПОНЕВА





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