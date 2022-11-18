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16:04, 18 ноября 2022 года

ВУЗЫ смогут сокращать срок обучения в магистратуре до 1 года

По сокращённой программе в магистратуре смогут учиться выпускники специалитета.


Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – вузам разрешили самостоятельно решать, какой срок магистратуры устанавливать для студентов, имеющих диплом специалиста. Срок их обучения может быть сокращен до 1 года. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования.
Отмечается, что годовое обучение может быть введено для выпускников специалитета в случае, если в магистратуру они поступают по «родственному» направлению. Также теперь выпускники программ специалитета смогут поступать в магистратуру на бюджет. Соответствующий проект приказа власти опубликовали на портале нормативно-правовых актов. Если он будет принят, то поправки в закон «Об образовании» вступят в силу с 1 января 2024 года.
Сейчас действует другой порядок. На бюджет в магистратуру могут поступать только выпускники бакалавриата. Срок обучения составляет 2 года.
Как отметили в министерстве, приём в магистратуру будет проводиться на конкурсной основе. Продолжить обучение на бесплатной основе выпускники специалитета смогут по преемственным направлениям подготовки, которые будут устанавливаться соответствующими образовательными стандартами.
Предположительно, что новый порядок приёма в вузы позволит студентам вне зависимости от первого образования выстраивать индивидуальную образовательную траекторию и получать квалификацию и навыки в определённой профессиональной области.
Ранее Министерство науки и высшего образования сообщило, что собирается выделить специалитет в отдельный уровень профессионального образования.
Всего предлагается ввести 5 уровней профессионального образования в России:
среднее профессиональное образование;
бакалавриат (высшее образование);
специалитет (высшее образование);
магистратура (высшее образование);
подготовка кадров высшей квалификации (высшее образование).



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