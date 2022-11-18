ВУЗЫ смогут сокращать срок обучения в магистратуре до 1 года

По сокращённой программе в магистратуре смогут учиться выпускники специалитета.

Отмечается, что годовое обучение может быть введено для выпускников специалитета в случае, если в магистратуру они поступают по «родственному» направлению. Также теперь выпускники программ специалитета смогут поступать в магистратуру на бюджет. Соответствующий проект приказа власти опубликовали на портале нормативно-правовых актов. Если он будет принят, то поправки в закон «Об образовании» вступят в силу с 1 января 2024 года.

Сейчас действует другой порядок. На бюджет в магистратуру могут поступать только выпускники бакалавриата. Срок обучения составляет 2 года.

Как отметили в министерстве, приём в магистратуру будет проводиться на конкурсной основе. Продолжить обучение на бесплатной основе выпускники специалитета смогут по преемственным направлениям подготовки, которые будут устанавливаться соответствующими образовательными стандартами.

Предположительно, что новый порядок приёма в вузы позволит студентам вне зависимости от первого образования выстраивать индивидуальную образовательную траекторию и получать квалификацию и навыки в определённой профессиональной области.

Ранее Министерство науки и высшего образования сообщило, что собирается выделить специалитет в отдельный уровень профессионального образования.

Всего предлагается ввести 5 уровней профессионального образования в России:

• среднее профессиональное образование;

• бакалавриат (высшее образование);

• специалитет (высшее образование);

• магистратура (высшее образование);

• подготовка кадров высшей квалификации (высшее образование).