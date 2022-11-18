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16:10, 18 ноября 2022 года Эксперт рассказал, как сохранить заряд смартфона на морозе В холода многие смартфоны разряжаются быстрее обычного, а в некоторых случаях могут и вовсе отключиться в самый неожиданный момент. Все дело в том, что литий-ионные аккумуляторы, которые устанавливаются в устройствах, не всегда справляются с работой при низких температурах. Причина кроется в химических реакциях, происходящих в батарее на морозе: замедляется ионный обмен, увеличивается внутреннее сопротивление, рассказал менеджер по эксплуатации и интеграционному тестированию МегаФона Антон Федин





В результате емкость аккумулятора при низкой температуре может существенно снижаться. На практике это значит, что, выйдя из дома с 100%-ным зарядом батареи, спустя полчаса пребывания на улице вы можете обнаружить, что доступно лишь 50% заряда. Но все не так плохо: чем новее модель смартфона, тем меньше рисков, что он будет реагировать на холод. В современных гаджетах «химия» аккумулятора усовершенствована, поэтому, как правило, морозов они не боятся. Для того, чтобы гарантировано не остаться без связи в холода, достаточно соблюдать несколько простых правил, говорит эксперт. Прежде всего, держите телефон, что называется, ближе к сердцу. В идеале – во внутреннем кармане одежды. Не носите его в сумке или рюкзаке, там он гораздо быстрее замерзнет. Старайтесь, чтобы устройство не находилось на холоде длительное время – убирайте в карман сразу после того, как закончили разговор или отправили сообщение. И, конечно, не забывайте заряжать смартфон перед выходом из дома. Кстати, когда возвращаетесь с улицы, не торопитесь ставить телефон на зарядку. Дайте устройству нагреться до комнатной температуры. Если прогулка была недолгой, например, от метро до дома, 20 минут для «отдыха» смартфону будет достаточно. Следуя этой привычке, вы сможете продлить жизнь батарее.





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