В суд ушло дело о краже денег при ремонте улицы Ленина

По версии следствия, в 2016 году были похищены миллионы рублей.

Прокуратура Советского района Орла утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора подрядной организации, который обвиняется в мошенничестве. Попался экс-директор фирмы на хищении бюджетных денег при ремонте на улице Ленина.



Сам факт произошел еще в 2016 году, во времена "юбилейной стройки". По версии следствия,

директор ООО "ЭкоТех" внес в акты недостоверные сведения об объеме работ. На самом деле выполнены они не были.



- Действиями злоумышленника бюджету города Орла причинен ущерб в сумме более 3,3 млн рублей, - отмечает пресс-служба прокуратуры Орловской области.





Дело рассмотрит советский районный суд.