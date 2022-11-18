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19:17, 18 ноября 2022 года Мобильный пункт вакцинации будет работать на ярмарках в Орле Сделать прививку от коронавируса и гриппа можно 19 и 20 ноября.





Мобильный прививочный пункт расположится на ярмарке "Хлебосольный выходной" на Приборостроительной улице. Жители города смогут пройти вакцинацию с 9 до 16 часов, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



При себе нужно иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС, эти документы нужны для получения сертификата о вакцинации.





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