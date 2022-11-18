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16:39, 18 ноября 2022 года В Орел прибыла Министр культуры Ольга Любимова На встрече с губернатором Андреем Клычковым она обсудила реализацию нацпроекта "Культура" в регионе.





Рабочая встреча Министра культуры РФ Ольги Любимовой и губернатора Орловской области Андрея Клычкова состоялась 18 ноября.



В рамках встречи обсуждались вопросы реализации на территории региона национального проекта "Культура", а также мероприятий по увековечиванию памяти о Судбищенской битве 1555 года и поддержка Минкультом сферы культуры региона в рамках других федеральных проектов.



Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"





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