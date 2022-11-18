В Орле прошли учения на ЖД Вокзале

Оперативная реакция поможет избежать жертв в случае ЧС.

По замыслу спецслужб: в результате ухудшения погодных условий в северной вокзала произошло короткое замыкание и в результате вспыхнул пожар. Персонал станции, не смог самостоятельно ликвидировать возгорание - на место прибыли пожарные.

Для тушения вагона задействовали пожарный поезд. Стоит отметить, что железнодорожная пожарная бригада работает на вокзале постоянно. Это - объект особой важности и должен находится под постоянным контролем. Кроме того, место многолюдное, а значит - может быть немало пострадавших в случае опасности.