Завершаются внешние работы по капремонту поликлиники Кромской ЦРБ

Капитальный ремонт учреждения здравоохранения ведется в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Общая сумма контракта превышает 75 млн рублей.

Это первый капитальный ремонт здания, построенного около 50 лет назад.

На следующей неделе строители планируют максимально завершить внешние работы, а также выровнять стены на втором этаже.

Всего в рамках регпрограммы удалось провести капремонт трех фельдшерско-акушерских пунктов в Верховском, Орловском и Урицком районах, а также кровли стационара Мценской ЦРБ.

Продолжаются работы еще на трех ФАПах в Болховском, Шаблыкинском и Залегощенском районах.

Строители завершают капремонт кровли и фасада стационара ЦРБ в Ливнах. Там же продолжается строительство детской поликлиники. Ее подрядчик обещает ввести в эксплуатацию в 2023 году.



Сообщает Правительсво Области.