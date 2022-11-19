В Орле полицейские провели беседу с детьми

Мероприятие прошло в рамках операции «Дети России – 2022» и акции «В кругу семьи».

В рамках мероприятия сотрудники рассказали об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, а также напомнили об алгоритме действий в случае, когда они становятся свидетелями противоправных деяний. Также полицейские рассказали, как правильно вести общение в социальных сетях, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

Ребята, в свою очередь, с большим интересом отнеслись к мероприятию: активно вступали в диалог, задавали вопросы, рассказывали случаи из своей жизни. А некоторые из детей заверили полицейских, что в будущем обязательно свяжут свою жизнь со службой в органах внутренних дел.

В завершение мероприятия полицейские призвали школьников вести здоровый образ жизни и быть законопослушными гражданами, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.