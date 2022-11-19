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12:00, 19 ноября 2022 года В Орле проходит акция "Коробка храбрости" Каждый неравнодушный может передать ребенку, который проходит реабилитацию после тяжелой болезни подарок, который поможет ему набраться сил! В акции приняла участие и наш корреспондент Александра Бахтина.











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