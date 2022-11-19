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13:00, 19 ноября 2022 года В Орловской области ожидаются ветреная погода и осадки В ближайшие сутки на территории Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные явления.





По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 18 ноября по 21 час 19 ноября на территории области облачно, ночью без существенных осадков, днем сильный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -4°С…-9°С, днем -3°С…+2°С.





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