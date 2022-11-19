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14:00, 19 ноября 2022 года Во Дворце пионеров прошел региональный фестиваль детских организаций Орловской области Во Дворце пионеров и школьников им. Гагарина прошел региональный фестиваль детских организаций Орловской области. На сцену выходила 21 команда - пионеры, юнармейцы, ребята из Российского движения школьников .Не для того, чтобы посоревноваться , а объединиться , наметить планы на будущее.











Юлия Опанасюк





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