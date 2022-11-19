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15:00, 19 ноября 2022 года В Орле стартовали "елочные" аукционы Всего в области планируется открыть 31 площадку для продажи новогодних деревьев.





Что касается возможности купить себе елочку или сосну, то в Орле продажи начнутся с 15 декабря, во Мценске – с 20. Адреса, где можно будет приобрести новогоднюю красавицу станут известны после проведения аукциона, который состоится 1 декабря.





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