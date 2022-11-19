суббота 19.11.2022 16:12:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС












Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

16:00, 19 ноября 2022 года

Пожарныe Орла приглашают детей в гости

28 пожарно-спасательная часть приняла юных гостей, которые узнали о работе огнеборцев и главные правила безопасности. В гости к пожарным пришли воспитанники детского сада № 2 «Рябинушка» города Новосиля.


Работники ПСЧ-28 напомнили ребятам правила пожарной безопасности в быту, о том, что нельзя шалить с огнем, баловаться с электрическими и газовыми приборами, а так же действия в случаи обнаружения пожара. Дети узнали много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей. Проводя такие экскурсии, сотрудники МЧС стремятся к тому, чтобы в будущем их юные гости не стали жертвой огненной стихии. Дети поблагодарили пожарных за интересную и познавательную экскурсию.


Александра Бахтина
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.