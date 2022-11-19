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16:00, 19 ноября 2022 года Пожарныe Орла приглашают детей в гости 28 пожарно-спасательная часть приняла юных гостей, которые узнали о работе огнеборцев и главные правила безопасности. В гости к пожарным пришли воспитанники детского сада № 2 «Рябинушка» города Новосиля.





Работники ПСЧ-28 напомнили ребятам правила пожарной безопасности в быту, о том, что нельзя шалить с огнем, баловаться с электрическими и газовыми приборами, а так же действия в случаи обнаружения пожара. Дети узнали много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей. Проводя такие экскурсии, сотрудники МЧС стремятся к тому, чтобы в будущем их юные гости не стали жертвой огненной стихии. Дети поблагодарили пожарных за интересную и познавательную экскурсию.





Александра Бахтина





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