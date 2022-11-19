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17:00, 19 ноября 2022 года Орловцы приглашаются к участию во всероссийском семейном флешмобе, посвященном Дню матери Мероприятие организовано Фондом Андрея Первозванного совместно с заслуженной артисткой Российской Федерации Дианой Гурцкой.





Флешмоб пройдет с 23 по 27 ноября в социальной сети «ВКонтакте». Его участникам предложено опубликовать любимую фотографию или видеоролик с мамой, написать слова благодарности в ее адрес и рассказать о значении материнской любви и заботы. Пост нужно отметить хештегом #деньматери2022 и #фондандреяпервозванного. Генератором случайных чисел организаторы определят 10 участников в «ВКонтакте», которые получат ценные призы сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.





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