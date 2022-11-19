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21:02, 18 ноября 2022 года

Память о Судбищенской битве на Орловщине увековечат за 700 млн рублей

Правительство РФ выделило средства на создание музейно-образовательного комплекса и реставрацию торговых рядов.


Во время прямого эфира в соцсетях 18 ноября губернатор Андрей Клычков про большой проект, который планируется реализовать в Орловской области. Цель - увековечить память о Судбищенской битве. Правительство РФ выделило 700 млн рублей.

- Проект предусматривает создание музейно-образовательного комплекса в Орле, с реставрацией торговых рядов и создание мемориального комплекса в Судбище. Поблагодарил Министерство и лично Ольгу Борисовну (Любимову - прим.авт.) за неизменное внимание и доброе отношение к Орловской области, неоценимую помощь, которую получает сфера культуры региона, - отметил Андрей Клычков.

Министр культуры Ольга Любимова сегодня посетила Орел. В том числе, с региональным главой она пообщалась и на тему реализации выше указанного проекта.


Ольга СУПОНЕВА
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